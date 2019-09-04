Фигуристка Медведева верит в победу теннисиста Медведева на US Open Фигуристка Евгения Медведева пожелала успеха российскому теннисисту Даниилу Медведеву на Открытом чемпионате США.

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«Поздравляю Даниила Медведева с выходом в полуфинал US Open. Верю в твою победу на турнире и желаю удачи. Надеюсь, увидеть тебя в финале Олимпиады 2020 года в Токио», — написала Медведева в своем Instagram.

Напомним, в полуфинале US Open Медведев сыграет с Григором Димитровым из Болгарии, который выбил из борьбы швейцарца Роджера Федерера.