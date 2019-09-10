Потапова проиграла Хивз в первом раунде турнира в Хиросиме Российская теннисистка Анастасия Потапова уступила Зои Хивз из Австралии в первом круге турнира в Хиросиме (Япония).

Встреча продолжалась 2 часа 51 минуту и завершилась победой австралийки со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 4:6. За время матча Потапова пять раз подала навылет, реализовала семь из 15 брейк-пойнтов и совершила 15 двойных ошибок. На счету ее соперницы шесть эйсов, девять брейк-пойнтов, а также три двойные ошибки

Добавим, что следующей соперницей австралийской теннисистки на турнире станет победительница матча между двумя японками Мисаки Дои и Дзюнри Намигатой.