Кудерметова победила Макхэйл и вышла в третий круг в Хиросиме Матч продолжался 1 час 42 минуты.

Загрузка...

48-я ракетка мира Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира WTA Hana-cupid Japan Women's Open в Хиросиме.

В матче 1/8 финала 22-летняя российская теннисистка, посеянная под вторым номером, нанесла поражение Кристине Макхэйл из США. За 1 час 42 минуты Кудерметова оформила победу в двух сетах со счетом 7:6 (9:7), 6:2. Ее следующей соперницей станет Лаура Зигемунд из Германии.

Добавим, что на турнире продолжает выступать еще одна представительница России – Варвара Флинк.

Хиросима (Япония)

Турнир WTA Hana-cupid Japan Women's Open

Призовой фонд 250 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

2-й круг

Вероника Кудерметова (Россия, 2) – Кристина Макхэйл (США) – 7:6 (9:7), 6:2