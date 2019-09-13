Кудерметова победила Зигемунд и вышла в полуфинал в Хиросиме - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 сентября 2019 14:06ТеннисЛипкин Антон

Кудерметова победила Зигемунд и вышла в полуфинал в Хиросиме

Матч продолжался 2 часа 11 минут.

48-я ракетка мира Вероника Кудерметова одержала победу над Лаурой Зигемунд в полуфинале турнира WTA Hana-cupid Japan Women's Open в Хиросиме.

22-летняя российская теннисистка оформила победу в трех сетах со счетом 6:3, 4:6, 6:2. Матч продолжался 2 часа 11 минут.

Соперницей Кудерметовой по полуфиналу станет Мисаки Дои из Японии, которая занимает 107-е место в мировом рейтинге.

Хиросима (Япония)
Турнир WTA Hana-cupid Japan Women's Open
Призовой фонд 250 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
2-й круг

Вероника Кудерметова (Россия, 2) – Лаура Зигемунд (Германия, 8) – 6:3, 4:6, 6:2

Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Игорь Малиновский: Прошлым летом тренеры не дали мне стопроцентной нагрузки Домрачева и Бьорндален стали тренерами сборной Китая Сборная России продолжит работать по стратегии Хованцева
Сезон откроет Валиева – новая претендентка на олимпийское золото от Тутберидзе Сегодня в Куршевеле стартует первый этап юниорского Гран-при, где Россию будет представлять Камила Валиева, наша 13-летняя кандидатка в чемпионки Пекина-2022. 22.08.2019 09:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Спартак» против Малосолова. Что не так с новым футбольным конфликтом Сегодня стало известно, что ФК «Спартак» (в лице гендиректора Томаса Цорна) подал иск против фаната ЦСКА, медийщика и блогера Андрея Малосолова. За «расизм». 12.09.2019 21:15 Футбол Андронов Алексей
Сегодня – Медведева, завтра – Туктамышева. 8 вопросов нового сезона Стартуют первые «взрослые» международные турниры этой осени. В четверг в Канаде будет кататься Евгения Медведева, а в пятницу в Италии – Елизавета Туктамышева. 12.09.2019 12:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Евгения Медведева: Я довольна, но самое главное будет завтра Татьяна Тарасова: У Загитовой – лучший тренер в мире Брайан Орсер: Уверен, четверной сальхов по силам Медведевой
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Трусова и Туктамышева затмили Загитову с Медведевой (видео) В «Лужниках» произвольными программами завершились предсезонные контрольные прокаты сильнейших фигуристов России. 08.09.2019 23:15 Фигурное катание Тигай Лев
Теперь Медведев – в четверке сильнейших. И на US Open, и в мировом рейтинге Даниил Медведев в четвертьфинале US Open победил Стэна Вавринку, что обеспечило ему и выход в первый полуфинал «Большого шлема» в карьере, и четвертую строчку в рейтинге ATP. 04.09.2019 02:30 Теннис Мысин Николай
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Андрей Каряка: Титова в ЦДКА позвал я Бывший полузащитник сборной России рассказал о том, как символ «Спартака» Егор Титов стал его одноклубником в команде любительской лиги с названием… ЦДКА. 12.09.2019 09:00 Футбол Артамонов Антон
На стиле: игроки «Северстали» приехали на матч на «Копейке» Форвард Даниил Вовченко привез на игру своих партнеров на ретро-автомобиле, но стать счастливой на 100% машина не смогла. 11.09.2019 21:30 Хоккей Кузютина Елена
Новости
14:27 Футбол Фанаты «ПСЖ» собираются бойкотировать матчи из-за ситуации с Неймаром
14:14 Формула-1 «Хаас» отказал Верляйну
14:06 Теннис Кудерметова победила Зигемунд и вышла в полуфинал в Хиросиме
14:06 Футбол Прудников, отыгравший в «Спартаке» 43 матча, перешел в белорусский клуб (фото)
13:54 Футбол Азар и Куртуа призвали руководство «Реала» приобрести Канте
13:53 Баскетбол Испания победила Австралию и вышла в финал чемпионата мира
13:37 Футбол Финский форвард Пукки – лучший игрок АПЛ в августе (видео)
13:17 ММА Фергюсон – Хабибу: Отбрось пешки назад
13:03 ММА Дональд Серроне: Что случится, если я проведу против Хабиба тейкдаун?
12:48 Футбол Михаил Кержаков: Если Крал будет разруливать, «Спартак» может побороться за медали
12:45 Футбол Организатор турнира в США: Участие «Спартака» – возможность для болельщиков увидеть любимую команду
12:35 Футбол Александр Мостовой: Пауза должна пойти на пользу «Спартаку» – страсти отошли, шум утих
12:24 Хоккей Мартиньш Карсумс: Непонятно, почему во второй лиге мира три разных варианта площадок
12:21 Футбол Ребров – Самедову: Саня, ты пример для молодого поколения (фото)
12:14 Фигурное катание Камила Валиева: Хотела бы поувереннее кататься
12:13 ММА Вячеслав Дацик: Мне не надо десятерых людей, Емельяненко я и так порву
12:06 Футбол Игорь Лещук: Денисов пихал так, что молодым поначалу было страшно
12:05 Футбол Сергей Кирьяков: Если у ЦСКА будет немного недонастроя на «Тамбов», могут серьезно поплатиться
11:07 Формула-1 Ален Прост – об уходе Хюлькенберга: Нам не нужны пилоты-пессимисты
10:56 Фигурное катание Евгения Медведева: Я довольна, но самое главное будет завтра
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика