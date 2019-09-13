Кудерметова победила Зигемунд и вышла в полуфинал в Хиросиме

48-я ракетка мира Вероника Кудерметова одержала победу над Лаурой Зигемунд в полуфинале турнира WTA Hana-cupid Japan Women's Open в Хиросиме.
22-летняя российская теннисистка оформила победу в трех сетах со счетом 6:3, 4:6, 6:2. Матч продолжался 2 часа 11 минут.
Соперницей Кудерметовой по полуфиналу станет Мисаки Дои из Японии, которая занимает 107-е место в мировом рейтинге.
Хиросима (Япония)
Турнир WTA Hana-cupid Japan Women's Open
Призовой фонд 250 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
2-й круг
Вероника Кудерметова (Россия, 2) – Лаура Зигемунд (Германия, 8) – 6:3, 4:6, 6:2
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