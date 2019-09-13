Кудерметова победила Зигемунд и вышла в полуфинал в Хиросиме Матч продолжался 2 часа 11 минут.

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48-я ракетка мира Вероника Кудерметова одержала победу над Лаурой Зигемунд в полуфинале турнира WTA Hana-cupid Japan Women's Open в Хиросиме.

22-летняя российская теннисистка оформила победу в трех сетах со счетом 6:3, 4:6, 6:2. Матч продолжался 2 часа 11 минут.

Соперницей Кудерметовой по полуфиналу станет Мисаки Дои из Японии, которая занимает 107-е место в мировом рейтинге.

Хиросима (Япония)

Турнир WTA Hana-cupid Japan Women's Open

Призовой фонд 250 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

2-й круг

Вероника Кудерметова (Россия, 2) – Лаура Зигемунд (Германия, 8) – 6:3, 4:6, 6:2