Шарапова выступит на турнире в Австрии Об этом сообщает пресс-служба организации.

Россиянка Мария Шарапова получила приглашение на теннисный турнир в австрийском городе Линц.

«С этим турниром связаны самые теплые воспоминания. Я взволнована и хочу вернуться, чтобы снова увидеть болельщиков», – приводят слова Шараповой организаторы турнира.

Напомним, соревнования в Австрии пройдут с 7 по 13 октября.

В последний раз россиянка выходила на корт в августе этого года. Она проиграла Серене Уильямс из США в первом круге US Open.