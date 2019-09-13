Шарапова выступит на турнире в Австрии

Россиянка Мария Шарапова получила приглашение на теннисный турнир в австрийском городе Линц.
«С этим турниром связаны самые теплые воспоминания. Я взволнована и хочу вернуться, чтобы снова увидеть болельщиков», – приводят слова Шараповой организаторы турнира.
Напомним, соревнования в Австрии пройдут с 7 по 13 октября.
В последний раз россиянка выходила на корт в августе этого года. Она проиграла Серене Уильямс из США в первом круге US Open.
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