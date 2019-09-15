Шарапова проиграла Возняцки в выставочном матче - Советский спорт
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15 сентября 2019 12:52ТеннисВащенко Сергей

Шарапова проиграла Возняцки в выставочном матче

Россиянка Мария Шарапова уступила датчанке Каролин Возняцки в выставочном матчей, который прошел в Западной Виргинии. Игра завершилась со счетом 7:6, 6:2.

В рамках мероприятия Шарапова провела мастер-класс для детей и подарила им конфеты собственного бренда Sugarpova.

Добавим, что российская теннисистка примет участие в турнира в Линце (Австрия), который пройдет с 7 по 13 октября. На данный момент Шарапова занимает 135-е место в рейтинге WTA.

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