Кудерметова поднялась на две позиции в рейтинге WTA Российская теннисистка дошла до полуфинала турнира в Хиросиме.

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Российская теннисистка Вероника Кудерметова переместилась на 46-е место в рейтинге WTA, сообщает официальный сайт организации.

На прошлой неделе 22-летняя Кудерметова дошла до полуфинала турнира в Хиросиме, благодаря чему поднялась на две позиции. Первой ракеткой России остается Екатерина Александрова, сохранившая 39-е место.

Добавим, что в первой двадцатке изменений не произошло. При этом Каролина Плишкова, победившая на турнире в Чжэнчжоу, приблизилась к лидеру рейтинга Эшли Барти из Австралии.

Рейтинг WTA

Положение на 16 сентября 2019 года

1. (1) Эшли Барти (Австралия) – 6501 очко

2. (2) Каролина Плишкова (Чехия) – 6415

3. (3) Элина Свитолина (Украина) – 5131

4. (4) Наоми Осака (Япония) – 4846

5. (5) Бьянка Андрееску (Канада) – 4835

6. (6) Симона Халеп (Румыния) – 4803

7. (7) Петра Квитова (Чехия) – 4326

8. (8) Кики Бертенс (Голландия) – 4325

9. (9) Серена Уильямс (США) – 3935

10. (10) Белинда Бенчич (Швейцария) – 3738

11. (11) Джоанна Конта (Великобритания) – 3115

12. (12) Ван Цян (Китай) – 2893

13. (13) Арина Соболенко (Белоруссия) – 2785

14. (14) Слоан Стивенс (США) – 2769

15. (15) Анжелик Кербер (Германия) – 2750

16. (16) Мэдисон Киз (США) – 2727

17. (17) Каролин Возняцки (Дания) – 2597

18. (18) Анастасия Севастова (Латвия) – 2517

19. (19) Анетт Контавейт (Эстония) – 2500

20. (20) София Кенин (США) – 2450…

39. (39) Екатерина Александрова (Россия) – 1333

40. (40) Дарья Касаткина (Россия) – 1270

41. (41) Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1240…

46. (48) Вероника Кудерметова (Россия) – 1154...

56. (54) Маргарита Гаспарян (Россия) – 1029...

65. (65) Светлана Кузнецова (Россия) – 936...

75. (72) Анастасия Потапова (Россия) – 844

76. (73) Анна Блинкова (Россия) – 837…

97. (97) Наталья Вихлянцева (Россия) – 630