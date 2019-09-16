Кудерметова поднялась на две позиции в рейтинге WTA

Российская теннисистка Вероника Кудерметова переместилась на 46-е место в рейтинге WTA, сообщает официальный сайт организации.
На прошлой неделе 22-летняя Кудерметова дошла до полуфинала турнира в Хиросиме, благодаря чему поднялась на две позиции. Первой ракеткой России остается Екатерина Александрова, сохранившая 39-е место.
Добавим, что в первой двадцатке изменений не произошло. При этом Каролина Плишкова, победившая на турнире в Чжэнчжоу, приблизилась к лидеру рейтинга Эшли Барти из Австралии.
Рейтинг WTA
Положение на 16 сентября 2019 года
1. (1) Эшли Барти (Австралия) – 6501 очко
2. (2) Каролина Плишкова (Чехия) – 6415
3. (3) Элина Свитолина (Украина) – 5131
4. (4) Наоми Осака (Япония) – 4846
5. (5) Бьянка Андрееску (Канада) – 4835
6. (6) Симона Халеп (Румыния) – 4803
7. (7) Петра Квитова (Чехия) – 4326
8. (8) Кики Бертенс (Голландия) – 4325
9. (9) Серена Уильямс (США) – 3935
10. (10) Белинда Бенчич (Швейцария) – 3738
11. (11) Джоанна Конта (Великобритания) – 3115
12. (12) Ван Цян (Китай) – 2893
13. (13) Арина Соболенко (Белоруссия) – 2785
14. (14) Слоан Стивенс (США) – 2769
15. (15) Анжелик Кербер (Германия) – 2750
16. (16) Мэдисон Киз (США) – 2727
17. (17) Каролин Возняцки (Дания) – 2597
18. (18) Анастасия Севастова (Латвия) – 2517
19. (19) Анетт Контавейт (Эстония) – 2500
20. (20) София Кенин (США) – 2450…
39. (39) Екатерина Александрова (Россия) – 1333
40. (40) Дарья Касаткина (Россия) – 1270
41. (41) Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1240…
46. (48) Вероника Кудерметова (Россия) – 1154...
56. (54) Маргарита Гаспарян (Россия) – 1029...
65. (65) Светлана Кузнецова (Россия) – 936...
75. (72) Анастасия Потапова (Россия) – 844
76. (73) Анна Блинкова (Россия) – 837…
97. (97) Наталья Вихлянцева (Россия) – 630
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