Свитолина, Халеп, Квитова и Мугуруса сыграют на «Кубке Кремля» Турнир пройдет с 14 по 20 октября в Крылатском.

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Стали известны списки игроков основной сетки турнира WTA «Кубок Кремля» в Москве.

Как сообщает официальный сайт турнира, в этом году в Крылатское приедут три победительницы турниров серии «Большого шлема»: Симона Халеп (Румыния), Гарбинье Мугуруса (Испания) и Петра Квитова (Чехия). Также ожидается выступление в Москве третьей ракетки мира Элины Свитолиной из Украины.

Из российских теннисисток в основную сетку попали: Екатерина Александрова, Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова.

«Это один из сильнейших составов за последние годы – пять человек из двадцатки, четыре из десятки – это очень здорово, будет хороший женский теннис, – заявил председатель совета директоров турнира Шамиль Тарпищев. – К сожалению, для нас в основное сетке только четыре россиянки, но я думаю, что просто смена поколений дает о себе знать».

Добавим, что «Кубок Кремля» пройдет с 14 по 20 октября в Москве.