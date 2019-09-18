Мария Шарапова: Связь с Россией еще очень сильна, но своим домом я считаю США Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, что считает США своим домом, при этом отметив сильную связь с Россией.

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- Думаю, что переехала в Соединенные Штаты из-за тенниса: развивать талант, добиваться поставленных целей, реализовать мечту. За прошедшие годы я приобрела новых друзей и встретила так много людей, считающих США своим домом. И все же еще так много осталось из моего прошлого: особенности воспитания, культуры – ценности, понятные только в России. Большая часть моей семьи до сих пор живет в Сочи, поэтому связь с Россией еще очень сильна. Но если говорить о том, что я считаю своим домом, то это, конечно, США.

Я переехала в Соединенные Штаты из России когда мне было всего семь лет. Переехала с отцом, и тогда у нас было всего 700 долларов за душой. Поэтому во время путешествия приходилось во многом себя ограничивать. К примеру, постоянные поездки на общественном транспорте. А когда мы приземлились в аэропорту Майами, я увидела целый новый мир, новую страну, услышала новый язык. Все было необычно, многое – захватывающе, что-то пугало. И я думаю, что, возможно, те первые несколько лет, проведенные здесь с моим отцом (мама долго не могла присоединиться к нам из-за проблем с визами) были, вероятно, самой сложной и тяжелой частью путешествия в Америку, во время которого мне предстояло выучить новый язык и услышать свой голос среди многих, - приводит слова Шараповой журнал Condé Nast Traveller.

Ранее стало известно, что Шарапова получила приглашение на теннисный турнир в австрийском городе Линц, который пройдет с 7 по 13 октября.

Последний раз россиянка выходила на корт в августе, проиграв в первом круге Открытого чемпионата США американке Серене Уильямс.