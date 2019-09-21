Павлюченкова обыграла Дои и вышла в полуфинал турнира в Осаке Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла японку Мисаки Дои в матче 1/4 финала турнира в Осаке (Япония).

Встреча продолжалась 1 час 15 минут и завершилась победой россиянки со счетом 6:2, 6:2. За время матча Павлюченкова один раз подала навылет, реализовала пять брейк-пойнтов из 12, а также допустила две двойные ошибки. На счету ее соперницы один эйс, один реализованный брейк-пойнт из одного, а также одна двойная ошибка.

Добавим, что в полуфинале турнира Павлюченкова сыграет с немкой Ангелик Кербер.