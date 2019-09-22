Павлюченкова уступила Осаке в финале турнира в Японии Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла японке Наоми Осаке в финале турнира в Осаке (Япония).

Загрузка...

Встреча продолжалась 1 час 10 минут и завершилась победой японской спортсменки со счетом 6:2, 6:3. За время матча Павлюченкова допустила три двойные ошибки. На счету ее соперницы четыре эйса и три реализованных брейк-пойнта из 11.