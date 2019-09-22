Касаткина проиграла Гарсии на старте турнира в Ухани Призовой фонд соревнований составляет 2 млн 828 тысяч долларов.

Россиянка Дарья Касаткина уступила француженке Каролин Гарсии в 1-м круге турнира в Ухани (Китай).

Встреча завершилась со счетом 2:6, 2:6, а ее продолжительность составила 1 час 23 минуты.

За выход в третий круг Гарсия сыграет с австралийкой Эшли Барти.

Добавим, что турнир в Китае завершится 28 сентября.