Медведев остался на четвертом месте в рейтинге ATP, Рублев поднялся на 36-е

Первая ракетка России Даниил Медведев, ставший победителем турнира ATP в Санкт-Петербурге, сохранил четвертое место в рейтинге ATP.
Еще один представитель России в первой десятке – Карен Хачанов – остался на девятой позиции. А Андрей Рублев поднялся на 36-е место.
Рейтинг ATP
Положение на 23 сентября 2019 года
1. (1) Новак Джокович (Сербия) – 9865 очков
2. (2) Рафаэль Надаль (Испания) – 9225
3. (3) Роджер Федерер (Швейцария) – 7130
4. (4) Даниил Медведев (Россия) – 5305
5. (5) Доминик Тим (Австрия) – 4415
6. (6) Александр Зверев (Германия) – 4095
7. (7) Стефанос Циципас (Греция) – 3420
8. (8) Кеи Нисикори (Япония) – 3330
9. (9) Карен Хачанов (Россия) – 2810
10. (10) Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 2530
11. (11) Фабио Фоньини (Италия) – 2475
12.(12) Гаэль Монфис (Франция) – 2330
13. (13) Маттео Берреттини (Италия) – 2270
14. (15) Борна Чорич (Хорватия) – 2130
15. (14) Давид Гоффен (Бельгия) – 2055
16. (16) Диего Шварцман (Аргентина) – 1995
17. (17) Николоз Басилашвили (Грузия) – 1895
18. (18) Кевин Андерсон (ЮАР) – 1870
19. (20) Джон Изнер (США) – 1805
20. (21) Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 1725…
36. (38) Андрей Рублев (Россия) – 1261
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