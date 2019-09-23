Медведев остался на четвертом месте в рейтинге ATP, Рублев поднялся на 36-е Медведев выиграл турнир в Санкт-Петербурге.

Загрузка... Первая ракетка России Даниил Медведев, ставший победителем турнира ATP в Санкт-Петербурге, сохранил четвертое место в рейтинге ATP. Еще один представитель России в первой десятке – Карен Хачанов – остался на девятой позиции. А Андрей Рублев поднялся на 36-е место. Рейтинг ATP

Положение на 23 сентября 2019 года 1. (1) Новак Джокович (Сербия) – 9865 очков

2. (2) Рафаэль Надаль (Испания) – 9225

3. (3) Роджер Федерер (Швейцария) – 7130

4. (4) Даниил Медведев (Россия) – 5305

5. (5) Доминик Тим (Австрия) – 4415

6. (6) Александр Зверев (Германия) – 4095

7. (7) Стефанос Циципас (Греция) – 3420

8. (8) Кеи Нисикори (Япония) – 3330

9. (9) Карен Хачанов (Россия) – 2810

10. (10) Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 2530

11. (11) Фабио Фоньини (Италия) – 2475

12.(12) Гаэль Монфис (Франция) – 2330

13. (13) Маттео Берреттини (Италия) – 2270

14. (15) Борна Чорич (Хорватия) – 2130

15. (14) Давид Гоффен (Бельгия) – 2055

16. (16) Диего Шварцман (Аргентина) – 1995

17. (17) Николоз Басилашвили (Грузия) – 1895

18. (18) Кевин Андерсон (ЮАР) – 1870

19. (20) Джон Изнер (США) – 1805

20. (21) Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 1725…

36. (38) Андрей Рублев (Россия) – 1261