Павлюченкова стала первой ракеткой России, опередив в рейтинге WTA Александрову

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, дошедшая до финала турнира WTA в Осаке, стала первой ракеткой России, опередив в рейтинге WTA Екатерину Александрову и поднявшись на 36-е место.
Отметим, что Анна Блинкова переместилась на десять позиций вверх после выхода в полуфинал турнира в Гуанчжоу и расположилась на 66-й позиции.
В первой десятке рейтинга изменений не произошло.
Рейтинг WTA
Положение на 23 сентября 2019 года
1. (1) Эшли Барти (Австралия) – 6446 очков
2. (2) Каролина Плишкова (Чехия) – 6125
3. (3) Элина Свитолина (Украина) – 5160
4. (4) Наоми Осака (Япония) – 5011
5. (5) Бьянка Андрееску (Канада) – 4835
6. (6) Симона Халеп (Румыния) – 4803
7. (7) Петра Квитова (Чехия) – 4326
8. (8) Кики Бертенс (Голландия) – 4225
9. (9) Серена Уильямс (США) – 3935
10. (10) Белинда Бенчич (Швейцария) – 3738
11. (11) Джоанна Конта (Великобритания) – 3073
12. (15) Анжелик Кербер (Германия) – 2835
13. (16) Мэдисон Киз (США) – 2827
14. (13) Арина Соболенко (Белоруссия) – 2785
15. (14) Слоан Стивенс (США) – 2769
16. (12) Ван Цян (Китай) – 2668
17. (20) София Кенин (США) – 2630
18. (17) Каролин Возняцки (Дания) – 2597
19. (18) Анастасия Севастова (Латвия) – 2517
20. (19) Анетт Контавейт (Эстония) – 2500…
36. (41) Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1490…
39. (39) Екатерина Александрова (Россия) – 1383…
43. (40) Дарья Касаткина (Россия) – 1270…
45. (46) Вероника Кудерметова (Россия) – 1154…
55. (56) Маргарита Гаспарян (Россия) – 1029…
66. (76) Анна Блинкова (Россия) – 927…
69. (65) Светлана Кузнецова (Россия) – 906…
73. (75) Анастасия Потапова (Россия) – 873…
94. (97) Наталья Вихлянцева (Россия) – 654
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