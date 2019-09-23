Павлюченкова поднялась на 22 места в чемпионской гонке WTA

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, дошедшая до финала турнира WTA в Осаке, поднялась на 22 места в чемпионской гонке WTA и теперь занимает 40-ю позицию.
Лучшей из представительниц России остается Екатерина Александрова, которая переместилась на 37-е место.
В первой десятке победившая на домашнем турнире Наоми Осака опередила Серену Уильямс из США и Петру Квитову из Чехии и расположилась на пятой строчке.
Чемпионская гонка WTA
Положение на 23 сентября 2019 года
1. (1) Эшли Барти (Австралия) – 5476 очков
2. (2) Каролина Плишкова (Чехия) – 5256
3. (3) Симона Халеп (Румыния) – 4792
4. (4) Бьянка Андрееску (Канада) – 4727
5. (7) Наоми Осака (Япония) – 4246
6. (5) Серена Уильямс (США) – 3935
7. (6) Петра Квитова (Чехия) – 3836
8. (8) Белинда Бенчич (Швейцария) – 3615
9. (10) Элина Свитолина (Украина) – 3592
10. (9) Кики Бертенс (Голландия) – 3580
11. (11) Джоанна Конта (Великобритания) – 2880
12. (14) София Кенин (США) – 2595
13. (12) Мэдисон Киз (США) – 2542
14. (13) Маркета Вондроушова (Чехия) – 2390
15. (17) Анжелик Кербер (Германия) – 2310
16. (15) Петра Мартич (Хорватия) – 2259
17. (16) Донна Векич (Хорватия) – 2230
18. (18) Элизе Мертенс (Бельгия) – 2121
19. (19) Арина Соболенко (Белоруссия) – 1765
20. (20) Мария Саккари (Греция) – 1742…
37. (39) Екатерина Александрова (Россия) – 1215…
40. (62) Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1163…
42. (40) Вероника Кудерметова (Россия) – 1126…
59. (66) Анна Блинкова (Россия) – 911…
61. (58) Светлана Кузнецова (Россия) – 906…
81. (80) Анастасия Потапова (Россия) – 676…
85. (83) Дарья Касаткина (Россия) – 637
86. (87) Маргарита Гаспарян (Россия) – 629...
100. (106) Наталья Вихлянцева (Россия) – 577
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