Павлюченкова поднялась на 22 места в чемпионской гонке WTA Павлюченкова дошла до финала турнира в Осаке.

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, дошедшая до финала турнира WTA в Осаке, поднялась на 22 места в чемпионской гонке WTA и теперь занимает 40-ю позицию.

Лучшей из представительниц России остается Екатерина Александрова, которая переместилась на 37-е место.

В первой десятке победившая на домашнем турнире Наоми Осака опередила Серену Уильямс из США и Петру Квитову из Чехии и расположилась на пятой строчке.

Чемпионская гонка WTA

Положение на 23 сентября 2019 года

1. (1) Эшли Барти (Австралия) – 5476 очков

2. (2) Каролина Плишкова (Чехия) – 5256

3. (3) Симона Халеп (Румыния) – 4792

4. (4) Бьянка Андрееску (Канада) – 4727

5. (7) Наоми Осака (Япония) – 4246

6. (5) Серена Уильямс (США) – 3935

7. (6) Петра Квитова (Чехия) – 3836

8. (8) Белинда Бенчич (Швейцария) – 3615

9. (10) Элина Свитолина (Украина) – 3592

10. (9) Кики Бертенс (Голландия) – 3580

11. (11) Джоанна Конта (Великобритания) – 2880

12. (14) София Кенин (США) – 2595

13. (12) Мэдисон Киз (США) – 2542

14. (13) Маркета Вондроушова (Чехия) – 2390

15. (17) Анжелик Кербер (Германия) – 2310

16. (15) Петра Мартич (Хорватия) – 2259

17. (16) Донна Векич (Хорватия) – 2230

18. (18) Элизе Мертенс (Бельгия) – 2121

19. (19) Арина Соболенко (Белоруссия) – 1765

20. (20) Мария Саккари (Греция) – 1742…

37. (39) Екатерина Александрова (Россия) – 1215…

40. (62) Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1163…

42. (40) Вероника Кудерметова (Россия) – 1126…

59. (66) Анна Блинкова (Россия) – 911…

61. (58) Светлана Кузнецова (Россия) – 906…

81. (80) Анастасия Потапова (Россия) – 676…

85. (83) Дарья Касаткина (Россия) – 637

86. (87) Маргарита Гаспарян (Россия) – 629...

100. (106) Наталья Вихлянцева (Россия) – 577