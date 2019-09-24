Кузнецова победила Су-Вэй Се и вышла в третий круг в Ухане Матч продолжался 1 час 31 минуту.

69-я ракетка мира Светлана Кузнецова одержала вторую победу на турнире WTA Dongfeng Motor Wuhan Open в Ухане.

В матче второго круга 34-летняя российская теннисистка нанесла поражение Су-Вэй Се из Тайваня, которая занимает 32-е место в мировом рейтинге. За 1 час 31 минуту Кузнецова оформила победу в двух сетах со счетом 6:2, 7:6 (7:5).

Следующей соперницей Кузнецовой станет победитель матча Гарбинье Мугуруса (Испания) – Элина Свитолина (Украина, 3).

Ухань (Китай)

Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open

Призовой фонд 2 828 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

2-й круг

Светлана Кузнецова (Россия, Q) – Су-Вэй Се (Тайвань) – 6:2, 7:6 (7:5)