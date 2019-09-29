Карреньо-Буста обыграл Бублика и выиграл турнир в Чэнду Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста обыграл представителя Казахстана Александра Бублика в финале турнира в Чэнду (Китай).

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Встреча продолжалась 2 часа 5 минут и завершилась победой испанца со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:3). За время матча Карреньо-Буста семь раз подал навылет и реализовал один брейк-пойнт из семи. На счету его соперника 31 эйс, а также 11 двойных ошибок.

Отметим, что для Карреньо-Буста это четвертый титул на турнирах ATP в одиночном разряде и первый в нынешнем сезоне.