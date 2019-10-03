Андрееску обыграла Брэди и вышла в четвертьфинал турнира в Пекине Канадская теннисистка Бьянка Андрееску победила американку Дженнифер Брэди в третьем раунде турнира в Пекине.

Загрузка...

Встреча продолжалась 1 час 7 минут и завершилась победой канадской спортсменки со счетом 6:1, 6:3. За время матча Андрееску пять раз подала навылет, совершила одну двойную ошибок и реализовала четыре из 11 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы два эйса, а также четыре двойные ошибки.

Добавим, что следующей соперницей Андрееску на турнире станет японка Наоми Осака