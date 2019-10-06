Самсонова проиграла в квалификации турнира в Линце В полуфинале квалификации турнира в Линце россиянка Людмила Самсонова уступила американке Кори Гауфф – 7:6 (12:10), 2:6, 2:6.

Новости СМИ2 Встреча продолжалась два часа 22 минуты. Самсонова – 152-я ракетка мира, Гауфф – 111-я.