Потапова проиграла Гарсии в Тяньцзине

88-я ракетка мира Анастасия Потапова не смогла выйти во второй круг турнира WTA Tianjin Open в Тяньцзине (Китай).
В первом круге 18-летняя российская теннисистка потерпела поражение от Каролин Гарсии из Франции, которая занимает 31-е место в мировом рейтинге. За 1 час 54 минуты матч завершился в трех сетах со счетом 2:6, 6:2, 6:2.
Следующей соперницей Гарсии станет победитель матча Яфань Ван (Китай) – Лорин Дэвис (США).
Отметим, что в основную сетку турнира также попала еще одна российская теннисистка – Вероника Кудерметова. В первом круге она сыграет с Айлой Томлянович из Австралии.
Тяньцзинь (Китай)
Турнир WTA Tianjin Open
Призовой фонд 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
1-й круг
Каролин Гарсия (Франция, 4) – Анастасия Потапова (Россия) – 2:6, 6:2, 6:2
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