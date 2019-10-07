Потапова проиграла Гарсии в Тяньцзине Матч продолжался 1 час 54 минты.

88-я ракетка мира Анастасия Потапова не смогла выйти во второй круг турнира WTA Tianjin Open в Тяньцзине (Китай).

В первом круге 18-летняя российская теннисистка потерпела поражение от Каролин Гарсии из Франции, которая занимает 31-е место в мировом рейтинге. За 1 час 54 минуты матч завершился в трех сетах со счетом 2:6, 6:2, 6:2.

Следующей соперницей Гарсии станет победитель матча Яфань Ван (Китай) – Лорин Дэвис (США).

Отметим, что в основную сетку турнира также попала еще одна российская теннисистка – Вероника Кудерметова. В первом круге она сыграет с Айлой Томлянович из Австралии.

Тяньцзинь (Китай)

Турнир WTA Tianjin Open

Призовой фонд 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1-й круг

Каролин Гарсия (Франция, 4) – Анастасия Потапова (Россия) – 2:6, 6:2, 6:2