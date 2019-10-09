Павлюченкова обыграла Хаас в первом круге турнира в Линце Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу над австрийкой Барбарой Хаас в первом раунде турнира в Линце (Австрия).

Встреча продолжалась 1 час 43 минуты и завершилась победой россиянки со счетом 6:3, 6:3. За время матча Павлюченкова реализовала семь брейк-пойнтов из 13 и совершила четыре двойные ошибки. На счету ее соперницы один эйс, четыре реализованных брейк-пойнта из восьми, а также девять двойных ошибок.

Добавим, что в следующем матче на турнире Павлюченкова встретится с представительницей Словакии Викторией Кужмовой.