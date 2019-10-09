Мария Шарапова: Я люблю теннис, но у меня есть и другие цели в жизни - Советский спорт
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09 октября 2019 20:18Теннис

Мария Шарапова: Я люблю теннис, но у меня есть и другие цели в жизни

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, что близка к завершению спортивной карьеры.

- Я давно не была здесь. Но у меня, действительно, приятные воспоминания об этом месте. Победа здесь в 2006 году стала идеальным завершением для отличного года. С тех пор многое произошло. Теперь я снова вернулась сюда, даже несмотря на то, что не могу сыграть. Но я очень рада приехать сюда, провести спонсорские встречи и, конечно же, пообщаться с фанатами. Я делаю все, чтобы восстановиться как можно быстрее, но это требует времени.

Огонь во мне все еще горит. Я знаю, что нужно, чтобы для успеха в будущем. Когда я выиграла здесь, в Линце, я не думала, что буду играть сегодня. Я хочу дать себе и своему телу как можно больше возможностей чтобы продолжать играть. Я люблю этот вид спорта, но у меня есть и другие цели в жизни. Конечно, я значительно приблизилась к финишу своей карьеры. Но кто знает, что ждет нас впереди, - приводит слова Шараповой официальный сайт турнира в Линце.

Напомним, что в последний раз Шарапова выходила на корт в конце августа в матче Открытого чемпионата США против американки Серены Уильямс.

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