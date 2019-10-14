Касаткина опередила Александрову и снова стала первой ракеткой России

WTA опубликовала обновленный рейтинг, сообщает официальный сайт организации.
В первой двадцатке не произошло ни одного изменения. Среди российских теннисисток Дарья Касаткина опередила Екатерину Александрову и вернула себе звание первой ракетки страны. Анна Калинская покинула первую сотню.
Рейтинг WTA
Положение на 14 октября 2019 года
1. (1) Эшли Барти (Австралия) – 7096 очков
2. (2) Каролина Плишкова (Чехия) – 5940
3. (3) Наоми Осака (Япония) – 5621
4. (4) Элина Свитолина (Украина) –5495
5. (5) Бьянка Андрееску (Канада) – 5041
6. (6) Симона Халеп (Румыния) – 4962
7. (7) Петра Квитова (Чехия) – 4776
8. (8) Кики Бертенс (Голландия) – 4495
9. (9) Серена Уильямс (США) – 3935
10. (10) Белинда Бенчич (Швейцария) – 3848
11. (11) Джоанна Конта (Великобритания) – 3063
12. (12) Слоан Стивенс (США) – 2818
13. (13) Анжелик Кербер (Германия) – 2775
14. (14) Мэдисон Киз (США) – 2767
15. (15) София Кенин (США) – 2615
16. (16) Арина Соболенко (Белоруссия) – 2580
17. (17) Петра Мартич (Хорватия) – 2458
18. (18) Маркета Вондроушова (Чехия) – 2390
19. (19) Элиза Мертенс (Бельгия) – 2290
20. (20) Элисон Риск (США) – 2185…
37. (39) Дарья Касаткина (Россия) – 1425
38. (35) Екатерина Александрова (Россия) – 1385…
40. (40) Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1355…
42. (45) Вероника Кудерметова (Россия) – 1306…
57. (55) Светлана Кузнецова (Россия) – 1051…
66. (66) Анна Блинкова (Россия) – 936…
81. (78) Маргарита Гаспарян (Россия) – 749…
89. (88) Анастасия Потапова (Россия) – 695…
93. (92) Наталья Вихлянцева (Россия) – 654…
102. (100) Анна Калинская (Россия) – 616
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