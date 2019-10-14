Касаткина опередила Александрову и снова стала первой ракеткой России В первой двадцатке рейтинга WTA изменений не произошло.

Загрузка... WTA опубликовала обновленный рейтинг, сообщает официальный сайт организации. В первой двадцатке не произошло ни одного изменения. Среди российских теннисисток Дарья Касаткина опередила Екатерину Александрову и вернула себе звание первой ракетки страны. Анна Калинская покинула первую сотню. Рейтинг WTA

Положение на 14 октября 2019 года 1. (1) Эшли Барти (Австралия) – 7096 очков

2. (2) Каролина Плишкова (Чехия) – 5940

3. (3) Наоми Осака (Япония) – 5621

4. (4) Элина Свитолина (Украина) –5495

5. (5) Бьянка Андрееску (Канада) – 5041

6. (6) Симона Халеп (Румыния) – 4962

7. (7) Петра Квитова (Чехия) – 4776

8. (8) Кики Бертенс (Голландия) – 4495

9. (9) Серена Уильямс (США) – 3935

10. (10) Белинда Бенчич (Швейцария) – 3848

11. (11) Джоанна Конта (Великобритания) – 3063

12. (12) Слоан Стивенс (США) – 2818

13. (13) Анжелик Кербер (Германия) – 2775

14. (14) Мэдисон Киз (США) – 2767

15. (15) София Кенин (США) – 2615

16. (16) Арина Соболенко (Белоруссия) – 2580

17. (17) Петра Мартич (Хорватия) – 2458

18. (18) Маркета Вондроушова (Чехия) – 2390

19. (19) Элиза Мертенс (Бельгия) – 2290

20. (20) Элисон Риск (США) – 2185…

37. (39) Дарья Касаткина (Россия) – 1425

38. (35) Екатерина Александрова (Россия) – 1385…

40. (40) Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1355…

42. (45) Вероника Кудерметова (Россия) – 1306…

57. (55) Светлана Кузнецова (Россия) – 1051…

66. (66) Анна Блинкова (Россия) – 936…

81. (78) Маргарита Гаспарян (Россия) – 749…

89. (88) Анастасия Потапова (Россия) – 695…

93. (92) Наталья Вихлянцева (Россия) – 654…

102. (100) Анна Калинская (Россия) – 616