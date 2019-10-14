Александрова поднялась на 35-е место в чемпионской гонке WTA

Российская теннисистка Екатерина Александрова улучшила свое положение в чемпионской гонке WTA.
После выхода в полуфинал турнира в Линце 24-летняя российская теннисистка поднялась на 35-е место.
Вероника Кудерметова, дошедшая до полуфинала в Тяньцзине, переместилась с 42-й на 39-ю позицию.
В первой двадцатке рейтинга изменений не произошло.
Чемпионская гонка WTA
Положение на 14 октября 2020 года
1. (1) Эшли Барти (Австралия) – 6476 очков
2. (2) Каролина Плишкова (Чехия) – 5315
3. (3) Наоми Осака (Япония) – 5246
4. (4) Симона Халеп (Румыния) – 4962
5. (5) Бьянка Андрееску (Канада) – 4942
6. (6) Петра Квитова (Чехия) – 4401
7. (7) Элина Свитолина (Украина) – 3995
8. (8) Серена Уильямс (США) – 3935
9. (9) Кики Бертенс (Голландия) – 3870
10. (10) Белинда Бенчич (Швейцария) – 3705
11. (11) Джоанна Конта (Великобритания) – 2879
12. (12) София Кенин (США) – 2615
13. (13) Мэдисон Киз (США) – 2607
14. (14) Арина Соболенко (Белоруссия) – 2520
15. (15) Петра Мартич (Хорватия) – 2458
16. (16) Маркета Вондроушова (Чехия) – 2390
17. (17) Анжелик Кербер (Германия) – 2275
18. (18) Элиза Мертенс (Бельгия) – 2190
19. (19) Элисон Риск (США) – 2185
20. (20) Донна Векич (Хорватия) – 2185
35. (37) Екатерина Александрова (Россия) – 1385…
39. (42) Вероника Кудерметова (Россия) – 1306…
42. (41) Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1256…
53. (52) Светлана Кузнецова (Россия) – 1051…
62. (61) Анна Блинкова (Россия) – 926…
69. (67) Дарья Касаткина (Россия) – 851…
88. (83) Анастасия Потапова (Россия) – 695…
92. (89) Маргарита Гаспарян (Россия) – 658...
98. (96) Анна Калинская (Россия) – 608
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