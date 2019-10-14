Александрова поднялась на 35-е место в чемпионской гонке WTA В первой двадцатке изменений не произошло.

Загрузка... Российская теннисистка Екатерина Александрова улучшила свое положение в чемпионской гонке WTA. После выхода в полуфинал турнира в Линце 24-летняя российская теннисистка поднялась на 35-е место. Вероника Кудерметова, дошедшая до полуфинала в Тяньцзине, переместилась с 42-й на 39-ю позицию. В первой двадцатке рейтинга изменений не произошло. Чемпионская гонка WTA

Положение на 14 октября 2020 года 1. (1) Эшли Барти (Австралия) – 6476 очков

2. (2) Каролина Плишкова (Чехия) – 5315

3. (3) Наоми Осака (Япония) – 5246

4. (4) Симона Халеп (Румыния) – 4962

5. (5) Бьянка Андрееску (Канада) – 4942

6. (6) Петра Квитова (Чехия) – 4401

7. (7) Элина Свитолина (Украина) – 3995

8. (8) Серена Уильямс (США) – 3935

9. (9) Кики Бертенс (Голландия) – 3870

10. (10) Белинда Бенчич (Швейцария) – 3705

11. (11) Джоанна Конта (Великобритания) – 2879

12. (12) София Кенин (США) – 2615

13. (13) Мэдисон Киз (США) – 2607

14. (14) Арина Соболенко (Белоруссия) – 2520

15. (15) Петра Мартич (Хорватия) – 2458

16. (16) Маркета Вондроушова (Чехия) – 2390

17. (17) Анжелик Кербер (Германия) – 2275

18. (18) Элиза Мертенс (Бельгия) – 2190

19. (19) Элисон Риск (США) – 2185

20. (20) Донна Векич (Хорватия) – 2185

35. (37) Екатерина Александрова (Россия) – 1385…

39. (42) Вероника Кудерметова (Россия) – 1306…

42. (41) Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1256…

53. (52) Светлана Кузнецова (Россия) – 1051…

62. (61) Анна Блинкова (Россия) – 926…

69. (67) Дарья Касаткина (Россия) – 851…

88. (83) Анастасия Потапова (Россия) – 695…

92. (89) Маргарита Гаспарян (Россия) – 658...

98. (96) Анна Калинская (Россия) – 608