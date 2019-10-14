Севастова победила Саснович и вышла во второй круг «Кубка Кремля» Матч продолжался 1 час 36 минут.

24-я ракетка мира Анастасия Севастова выиграла у Александры Саснович из Белоруссии в матче первого круга турнира WTA «Кубок Кремля» в ледовом дворце «Крылатское» в Москве.

За 1 час 36 минут 29-летняя латвийская теннисистка оформила победу над 64-м номером мирового рейтинга в двух сетах со счетом 6:1, 7:5.

Ее следующая соперница определится в матче Кристина Младенович (Франция) – Юлия Путинцева (Казахстан).

Москва (Россия)

Турнир WTA «Кубок Кремля»

Призовой фонд 1 032 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

1-й круг

Анастасия Севастова (Латвия, 6) – Александра Саснович (Белоруссия) – 6:1, 7:5