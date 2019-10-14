Калинская выиграла у Потаповой на «Кубке Кремля»

102-я ракетка мира Анна Калинская вышла второй круг турнира WTA «Кубок Кремля» в ледовом дворце «Крылатское» в Москве.
В первом круге 20-летняя российская теннисистка, получившая от организаторов wild card, была сильнее своей соотечественницы Анастасии Потаповой. За 1 час 40 минут Калинская оформила победу в трех сетах со счетом 6:0, 3:6, 6:4.
Ее следующий соперник определится в матче Яна Чепелова (Словакия, Q) – Екатерина Александрова (Россия, 8).
Москва (Россия)
Турнир WTA «Кубок Кремля»
Призовой фонд 1 032 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
1-й круг
Анна Калинская (Россия, WC) – Анастасия Потапова (Россия) – 6:0, 3:6, 6:4
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