Калинская выиграла у Потаповой на «Кубке Кремля» Матч продолжался 1 час 40 минут.

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102-я ракетка мира Анна Калинская вышла второй круг турнира WTA «Кубок Кремля» в ледовом дворце «Крылатское» в Москве.

В первом круге 20-летняя российская теннисистка, получившая от организаторов wild card, была сильнее своей соотечественницы Анастасии Потаповой. За 1 час 40 минут Калинская оформила победу в трех сетах со счетом 6:0, 3:6, 6:4.

Ее следующий соперник определится в матче Яна Чепелова (Словакия, Q) – Екатерина Александрова (Россия, 8).

Москва (Россия)

Турнир WTA «Кубок Кремля»

Призовой фонд 1 032 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

1-й круг

Анна Калинская (Россия, WC) – Анастасия Потапова (Россия) – 6:0, 3:6, 6:4