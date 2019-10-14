Гаспарян вышла во второй круг турнира в Люксембурге Россиянка Маргарита Гаспарян обыграла швейарку Жиль Белен Тайхманн в первом круге турнира в Люксембурге – 2:6, 7:6 (7:4), 6:3.

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Встреча продолжалась два часа 14 минут.

За это время россиянка пять раз подала навылет и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.

В 1/8 финала Гаспарян сыграет либо с бельгийкой Элисон ван Эйтванк, либо с Моникой Никулеску из Румынии.