Медведев снялся с турнира в Вене

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев снялся с турнира ATP Erste Bank Open в Вене, сообщает Essentially Sports.
23-летний российский теннисист объяснил свое решение не выступать в столице Австрии накопившейся усталостью.
Напомним, на прошлой неделе Медведев стал победителем турнира серии «Мастерс» в Шанхае. После этого он должен был выступить на «Кубке Кремля» в Москве, но также снялся из-за усталости.
Таким образом, посев на турнире в Вене возглавит хозяин кортов австриец Доминик Тим.
Следующим турниром Медведева станет «Мастерс» в Париже (28 октября – 3 ноября), после чего он выступит на Итоговом турнире года в Лондоне (10-17 ноября).
Кроме того с 18 по 24 ноября пройдет финал Кубка Дэвиса.
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