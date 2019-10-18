Медведев снялся с турнира в Вене - Советский спорт
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18 октября 2019 13:55ТеннисЛипкин Антон

Медведев снялся с турнира в Вене

Первая ракетка России не выступит на втором турнире подряд.

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев снялся с турнира ATP Erste Bank Open в Вене, сообщает Essentially Sports.

23-летний российский теннисист объяснил свое решение не выступать в столице Австрии накопившейся усталостью.

Напомним, на прошлой неделе Медведев стал победителем турнира серии «Мастерс» в Шанхае. После этого он должен был выступить на «Кубке Кремля» в Москве, но также снялся из-за усталости.

Таким образом, посев на турнире в Вене возглавит хозяин кортов австриец Доминик Тим.

Следующим турниром Медведева станет «Мастерс» в Париже (28 октября – 3 ноября), после чего он выступит на Итоговом турнире года в Лондоне (10-17 ноября).

Кроме того с 18 по 24 ноября пройдет финал Кубка Дэвиса.

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