Бенчич поднялась на седьмое место в рейтинге WTA, Павлюченкова вернулась в топ-30 Бенчич победила Павлюченкову в финале «Кубка Кремля».

Победительница турнира WTA «Кубок Кремля» в Москве Белинда Бенчич поднялась на седьмое место в мировом рейтинга.

Ее соперница по финалу – Анастасия Павлюченкова – вернулась в топ-30 и стала первой ракеткой России. В то же время не сумевшая защитить свой прошлогодний титул Дарья Касаткина опустилась на 33 позиции и расположилась на 70-м месте.

Рейтинг WTA

Положение на 21 октября 2019 года

1. (1) Эшли Барти (Австралия) – 6476 очков

2. (2) Каролина Плишкова (Чехия) – 5315

3. (3) Наоми Осака (Япония) – 5246

4. (5) Бьянка Андрееску (Канада) – 5041

5. (6) Симона Халеп (Румыния) – 4962

6. (7) Петра Квитова (Чехия) – 4401

7. (10) Белинда Бенчич (Швейцария) – 4120

8. (4) Элина Свитолина (Украина) – 3995

9. (9) Серена Уильямс (США) – 3935

10. (8) Кики Бертенс (Голландия) – 3870

11. (11) Джоанна Конта (Великобритания) – 2879

12. (15) София Кенин (США) – 2615

13. (14) Мэдисон Киз (США) – 2607

14. (16) Арина Соболенко (Белоруссия) – 2520

15. (17) Петра Мартич (Хорватия) – 2458

16. (18) Маркета Вондроушова (Чехия) – 2390

17. (13) Анжелик Кербер (Германия) – 2275

18. (19) Элиза Мертенс (Бельгия) – 2190

19. (20) Элисон Риск (США) – 2185

20. (21) Донна Векич (Хорватия) – 2185…

30. (40) Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1560…

35. (38) Екатерина Александрова (Россия) – 1425…

41. (42) Вероника Кудерметова (Россия) – 1351…

55. (57) Светлана Кузнецова (Россия) – 1052…

59. (66) Анна Блинкова (Россия) – 1016…

70. (37) Дарья Касаткина (Россия) – 851…

83. (81) Маргарита Гаспарян (Россия) – 749…

90. (89) Анастасия Потапова (Россия) – 695…

96. (102) Анна Калинская (Россия) – 668…

100. (93) Наталья Вихлянцева (Россия) – 639