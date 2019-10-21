Павлюченкова поднялась на 30-е место чемпионской гонки WTA

Финалистка турнира WTA «Кубок Кремля» Анастасия Павлюченкова занимает 30-е место в обновленной чемпионской гонке WTA.
Победительница московского турнира Белинда Бенчич из Швейцарии поднялась с десятого места на седьмое.
Напомним, Бенчич стала последней участницей итогового турнира года, который пройдет в Шэньчжэне.
Чемпионская гонка WTA
Положение на 21 октября 2019 года
1. (1) Эшли Барти (Австралия) – 6476 очков
2. (2) Каролина Плишкова (Чехия) – 5315
3. (3) Наоми Осака (Япония) – 5246
4. (4) Симона Халеп (Румыния) – 4962
5. (5) Бьянка Андрееску (Канада) – 4942
6. (6) Петра Квитова (Чехия) – 4401
7. (10) Белинда Бенчич (Швейцария) – 4120
8. (7) Элина Свитолина (Украина) – 3995
9. (8) Серена Уильямс (США) – 3935
10. (9) Кики Бертенс (Голландия) – 3870
11. (11) Джоанна Конта (Великобритания) – 2879
12. (12) София Кенин (США) – 2615
13. (13) Мэдисон Киз (США) – 2607
14. (14) Арина Соболенко (Белоруссия) – 2520
15. (15) Петра Мартич (Хорватия) – 2458
16. (16) Маркета Вондроушова (Чехия) – 2390
17. (17) Анжелик Кербер (Германия) – 2275
18. (18) Элиза Мертенс (Бельгия) – 2190
19. (19) Элисон Риск (США) – 2185
20. (20) Донна Векич (Хорватия) – 2185…
30. (42) Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1560…
35. (35) Екатерина Александрова (Россия) – 1425…
41. (39) Вероника Кудерметова (Россия) – 1351…
54. (53) Светлана Кузнецова (Россия) – 1052…
59. (62) Анна Блинкова (Россия) – 1016…
69. (69) Дарья Касаткина (Россия) – 851…
85. (92) Маргарита Гаспарян (Россия) – 717…
90. (88) Анастасия Потапова (Россия) – 695…
95. (98) Анна Калинская (Россия) – 661…
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