Павлюченкова поднялась на 30-е место чемпионской гонки WTA Российская теннисистка дошла до финала «Кубка Кремля» в Москве.

Загрузка... Финалистка турнира WTA «Кубок Кремля» Анастасия Павлюченкова занимает 30-е место в обновленной чемпионской гонке WTA. Победительница московского турнира Белинда Бенчич из Швейцарии поднялась с десятого места на седьмое. Напомним, Бенчич стала последней участницей итогового турнира года, который пройдет в Шэньчжэне. Чемпионская гонка WTA

Положение на 21 октября 2019 года 1. (1) Эшли Барти (Австралия) – 6476 очков

2. (2) Каролина Плишкова (Чехия) – 5315

3. (3) Наоми Осака (Япония) – 5246

4. (4) Симона Халеп (Румыния) – 4962

5. (5) Бьянка Андрееску (Канада) – 4942

6. (6) Петра Квитова (Чехия) – 4401

7. (10) Белинда Бенчич (Швейцария) – 4120

8. (7) Элина Свитолина (Украина) – 3995

9. (8) Серена Уильямс (США) – 3935

10. (9) Кики Бертенс (Голландия) – 3870

11. (11) Джоанна Конта (Великобритания) – 2879

12. (12) София Кенин (США) – 2615

13. (13) Мэдисон Киз (США) – 2607

14. (14) Арина Соболенко (Белоруссия) – 2520

15. (15) Петра Мартич (Хорватия) – 2458

16. (16) Маркета Вондроушова (Чехия) – 2390

17. (17) Анжелик Кербер (Германия) – 2275

18. (18) Элиза Мертенс (Бельгия) – 2190

19. (19) Элисон Риск (США) – 2185

20. (20) Донна Векич (Хорватия) – 2185…

30. (42) Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1560…

35. (35) Екатерина Александрова (Россия) – 1425…

41. (39) Вероника Кудерметова (Россия) – 1351…

54. (53) Светлана Кузнецова (Россия) – 1052…

59. (62) Анна Блинкова (Россия) – 1016…

69. (69) Дарья Касаткина (Россия) – 851…

85. (92) Маргарита Гаспарян (Россия) – 717…

90. (88) Анастасия Потапова (Россия) – 695…

95. (98) Анна Калинская (Россия) – 661…