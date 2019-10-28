Халеп в трех сетах обыграла Андрееску на Итоговом турнире WTA

Румынка Симона Халеп в трех сетах победила канадку Бьянку Андрееску со счетом 3:6, 7:6 (8:6), 6:3. Матч длился 2 часа 30 минут.

28-летняя румынка выполнила три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. У 19-летней канадки – два эйса, две двойные ошибки и семь реализованных брейков из 15.

В другом матче этой группы прошлогодняя победительница турнира украинка Элина Свитолина в двух сетах переиграла чешку Каролину Плишкову – 7:6 (14:12), 6:4.

Призовой фонд турнира составляет 14 млн долларов.