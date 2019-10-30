Шарапова сыграет на выставочном турнире на Гавайях Турнир пройдет с 26 по 28 декабря.

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова выступит на выставочном турнире The Hawaii Open, который пройдет с 26 по 28 декабря на кортах Гавайского университета.

«The Hawaii Open – это отличный возможность размяться перед турнирами в Австралии, которые начнутся совсем скоро, – приводит слова 32-летней российской теннисистки официальный сайт турнира. – Я очень рада, что смогу сыграть, изучить красивый остров и встретится с моими болельщиками».

Ранее стало известно о том, что на турнире также сыграют трехкратная победительница турниров «Большого шлема» Анжелик Кербер из Германии, а также действующая чемпионка US Open Бьянка Андрееску из Канады.