Зверев стал седьмым участником итогового турнира года в Лондоне Немец является действующим победителем турнира.

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Шестая ракетка мира Александр Зверев гарантировал себе участие в Итоговом турнире года в Лондоне, сообщает официальный сайт ATP.

Таким образом, 22-летний немец присоединился к Рафаэлю Надалю (Испания), Новаку Джоковичу (Сербия), Роджеру Федереру (Швейцария), Даниилу Медведеву (Россия), Доминику Тиму (Австрия) и Стефаносу Циципасу (Греция).

На последнее восьмое место претендуют итальянец Маттео Берреттини, француз Гаэль Монфис, швейцарец Станислас Вавринка и австралиец Алекс де Минаур.

Напомним, итоговый турнир ATP пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября. Зверев является действующим победителем турнира.