Плишкова обыграла Халеп и стала последней полуфиналисткой Итогового турнира WTA Чешская теннисистка Каролина Плишкова переиграла румынку Симону Халеп в матче 3-го круга пурпурной группы Итогового турнира Женской теннисной ассоциации.

Загрузка...

Встреча продолжалась 1 час 45 минут и завершился победой чешской спортсменки со счетом 6:0, 2:6, 6:3. За время матча Плишкова трижды подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из 13. На счету ее соперницы один эйс, пять реализованных брейк-пойнтов из восьми, а также шесть двойных ошибок.

Эта победа позволила Плишковой выйти из группы со второго места. В полуфинале турнира чешка встретится с Эшли Барти из Австралии.