Финалистка Итогового турнира года в Шэньчжэне Элина Свитолина поднялась на шестое место в рейтинге WTA.
Прошлогодняя победительница турнира одержала четыре победы, после чего проиграла первой ракетке мира Эшли Барти в финале.
Лучшая из российских теннисисток Анастасия Павлюченкова сохранила 30-е место.
Рейтинг WTA
Положение на 4 ноября 2019 года
1. (1) Эшли Барти (Австралия) – 7851 очко
2. (2) Каролина Плишкова (Чехия) – 5940
3. (3) Наоми Осака (Япония) – 5496
4. (5) Симона Халеп (Румыния) – 5462
5. (4) Бьянка Андрееску (Канада) – 5192
6. (8) Элина Свитолина (Украина) – 5075
7. (6) Петра Квитова (Чехия) – 4776
8. (7) Белинда Бенчич (Швейцария) – 4745
9. (10) Кики Бертенс (Голландия) – 4245
10. (9) Серена Уильямс (США) – 3935
11. (14) Арина Соболенко (Белоруссия) – 3120
12. (11) Джоанна Конта (Великобритания) – 2879
13. (13) Мэдисон Киз (США) – 2767
14. (12) София Кенин (США) – 2740
15. (15) Петра Мартич (Хорватия) – 2617
16. (16) Маркета Вондроушова (Чехия) – 2390
17. (18) Элиза Мертенс (Бельгия) – 2290
18. (19) Элисон Риск (США) – 2210
19. (20) Донна Векич (Хорватия) – 2205
20. (17) Анжелик Кербер (Германия) – 2175…
30. (30) Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1560…
35. (35) Екатерина Александрова (Россия) – 1425…
41. (41) Вероника Кудерметова (Россия) – 1351…
54. (55) Светлана Кузнецова (Россия) – 1052…
59. (59) Анна Блинкова (Россия) – 1016…
69. (70) Дарья Касаткина (Россия) – 851…
87. (83) Маргарита Гаспарян (Россия) – 717…
93. (90) Анастасия Потапова (Россия) – 695…
100. (96) Анна Калинская (Россия) – 661
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