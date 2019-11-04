Свитолина поднялась на шестое место в рейтинге WTA Украинская теннисистка дошла до финала Итогового турнира года.

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Финалистка Итогового турнира года в Шэньчжэне Элина Свитолина поднялась на шестое место в рейтинге WTA.

Прошлогодняя победительница турнира одержала четыре победы, после чего проиграла первой ракетке мира Эшли Барти в финале.

Лучшая из российских теннисисток Анастасия Павлюченкова сохранила 30-е место.

Рейтинг WTA

Положение на 4 ноября 2019 года

1. (1) Эшли Барти (Австралия) – 7851 очко

2. (2) Каролина Плишкова (Чехия) – 5940

3. (3) Наоми Осака (Япония) – 5496

4. (5) Симона Халеп (Румыния) – 5462

5. (4) Бьянка Андрееску (Канада) – 5192

6. (8) Элина Свитолина (Украина) – 5075

7. (6) Петра Квитова (Чехия) – 4776

8. (7) Белинда Бенчич (Швейцария) – 4745

9. (10) Кики Бертенс (Голландия) – 4245

10. (9) Серена Уильямс (США) – 3935

11. (14) Арина Соболенко (Белоруссия) – 3120

12. (11) Джоанна Конта (Великобритания) – 2879

13. (13) Мэдисон Киз (США) – 2767

14. (12) София Кенин (США) – 2740

15. (15) Петра Мартич (Хорватия) – 2617

16. (16) Маркета Вондроушова (Чехия) – 2390

17. (18) Элиза Мертенс (Бельгия) – 2290

18. (19) Элисон Риск (США) – 2210

19. (20) Донна Векич (Хорватия) – 2205

20. (17) Анжелик Кербер (Германия) – 2175…

30. (30) Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1560…

35. (35) Екатерина Александрова (Россия) – 1425…

41. (41) Вероника Кудерметова (Россия) – 1351…

54. (55) Светлана Кузнецова (Россия) – 1052…

59. (59) Анна Блинкова (Россия) – 1016…

69. (70) Дарья Касаткина (Россия) – 851…

87. (83) Маргарита Гаспарян (Россия) – 717…

93. (90) Анастасия Потапова (Россия) – 695…

100. (96) Анна Калинская (Россия) – 661