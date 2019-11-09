Даниил Медведев: Я по-прежнему уверен в своей игре - Советский спорт
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09 ноября 2019 12:51ТеннисЛипкин Антон

Даниил Медведев: Я по-прежнему уверен в своей игре

В понедельник Медведев стартует на итоговом турнире года в Лондоне.

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев высказался о предстоящем выступлении на Итоговом турнире года в Лондоне.

«Я по-прежнему уверен в своей игре, – приводит слова 23-летнего российского теннисиста официальный сайт ATP. – В Париже я не добился желаемого результата, но в теннисе такое случается. Тогда я проиграл, но я знаю: если в понедельник я буду в хорошей форме – а это то, над чем мы работаем с моей командой – у меня будут шансы на победу».

Напомним, Медведев попал в группу Андре Агасси с Рафаэлем Надалем (Испания), Стефаносом Циципасом (Греция) и Александром Зверевым (Германия).

В понедельник в первом матче соперником Медведева станет Циципас.

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