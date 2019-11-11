Федерер уступил Тиму на старте Итогового турнира АТР Призовой фонд соревнований составляет 9 млн долларов.

Загрузка...

Швейцарский теннисист Роджер Федерер проиграл австрийцу Доминику Тиму в первом матче Итогового турнира АТР.

Встреча, которая продолжалась 1 час 40 минут, завершилась со счетом 5:7, 5:7.

В следующем туре Федерер сыграет против итальянца Маттео Берреттини, который ранее проиграл сербу Новаку Джоковичу, а уроженец Белграда встретится с Тимом.

В прошлом году Итоговый турнир АТР выиграл представитель Германии Александр Зверев, победивший Джоковича со счетом 6:4, 6:3.