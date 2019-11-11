Медведев проиграл Циципасу на старте Итогового турнира АТР

Российский теннисист Даниил Медведев уступил Стефаносу Циципасу из Греции в матче первого тура Итогового турнира Ассоциации АТР.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:4 в пользу 21-летнего уроженца Афин, а ее продолжительность составила 1 час 42 минуты.
Добавим, что Медведев и Циципас выступают в одной группе с испанцем Рафаэлем Надалем и немцем Александром Зверевым, который в прошлом году выиграл этот турнир, победив в финале серба Новака Джоковича.
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