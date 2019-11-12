Итоговый турнир АТР. Зверев обыграл Надаля Соревнования проходят в Лондоне.

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Немецкий теннисист Александр Зверев успешно начал Итоговый турнир АТР. Сегодня, 12 ноября он одолел испанца Рафаэля Надаля.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4, а ее продолжительность составила 1 час 25 минут.

Следующий матч Зверев проведет против грека Стефаноса Циципаса, а Надаль сыграет против Даниила Медведева из России.

Добавим, что в прошлом году именно Зверев выиграл Итоговый турнир АТР. В финале он оказался сильнее серба Новака Джоковича.