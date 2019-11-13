Медведев проиграл Надалю, потерпев второе поражение на Итоговом турнире АТР

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в матче второго тура Итогового турнира Ассоциации АТР.

Встреча продолжалась 2 часа 49 минут и завершилась со счетом 6:7 (3:7), 6:3, 7:6 (7:4) в пользу испанского спортсмена. За время матча Медведев 21 раз подал навылет, реализовал два брейк-пойнта из шести и допустил две двойные ошибки. На счету его соперника четыре эйса, четыре реализованных брейк-пойнта из девяти, а также две двойные ошибки.

Добавим, что в заключительном туре группового этапа Медведев 15 ноября встретится с немецким теннисистом Александром Зверевым, а Надаль в тот же день сыграет против Стефаноса Циципаса из Греции.