Рафаэль Надаль: Поверьте, Медведев настоящий боец и отличный парень

– Был ли это один из моих лучших матчей в карьере? Конечно же, нет. Я десятки матчей играл намного сильнее. Но сегодня я нашел способ победить с 1:5 – конечно, это было очень сложно. Не знаю, как так вышло…

Данила – мужик с очень сильным характером. Вы посмотрите, чего он достиг за короткое время. Без отличной моральной устойчивости это невозможно. Так что, нет, я не считаю, что Медведев сломался психологически. Поверьте, он настоящий боец, отличный парень, – приводит слов испанца Sport24.ru.

Добавим, что в заключительном туре Медведев 15 ноября встретится с немецким теннисистом Александром Зверевым, а Надаль в тот же день сыграет против Стефаноса Циципаса из Греции.