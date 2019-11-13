Даниил Медведев – журналистам: Я не сдался, вам показалось

Россиянин Даниил Медведев поделился эмоциями после поражения от испанца Рафаэля Надаля во втором матче Итогового турнира АТР.
«Сегодня были плохие моменты, да. Злость, раздражение… Знаю, что нехорошо, особенно нехорошо ругаться на свою команду, которая мне помогает. Будем работать, ребята.
Сдался ли я во втором сете? Нет. Вам показалось. Во втором сете я верил в обратный брейк, очень хотел выиграть в двух сетах. Просто у меня не вышло. Зато я прекрасно начал третий сет. Ну а дальше вы знаете.
Сегодня я играл намного лучше, чем вчера. Очень жаль, что не выиграл. Но по качеству игры сегодня был хороший матч», – цитирует Медведева Sport24.ru.
Добавим, что в заключительном туре Медведев 15 ноября встретится с немецким теннисистом Александром Зверевым, а Надаль в тот же день сыграет против Стефаноса Циципаса из Греции.
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