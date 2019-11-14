Зверев проиграл Циципасу в матче Итогового турнира АТР Соревнования проходят в Лондоне.

Немецкий теннисист Александр Зверев уступил Стефаносу Циципасу из Греции в матче Итогового турнира АТР.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 2:6, а ее продолжительность составила 1 час 15 минут.

Таким образом, Циципас гарантировал себе участие в полуфинале. Что касается Зверева, то в прошлом году он стал победителем соревнований, одолев в финале сербского теннисиста Новака Джоковича.