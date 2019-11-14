Рафаэль Надаль: Медведев играл в третьем сете намного лучше меня Испанец отыгрался со счета 1:5 и оформил победу.

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал победу над Даниилом Медведевым из России (6:7 (3:7), 6:3, 7:6 (7:4)) в матче второго тура группового этапа итогового турнира года Nitto ATP Finals в Лондоне.

По ходу третьего сета 33-летний испанец ушел с матч-бола при счете 1:5 в третьем сете, после чего перевернул игру и вырвал победу на тай-брейке.

«Мне очень повезло, – приводит слова Надаля официальный сайт ATP. – Обидно за Даниила. В третьем сете он играл намного лучше меня. Это один из таких дней, один из тысячи дней, когда ты побеждаешь».

В заключительном туре в пятницу Надаль сыграет со Стефаносом Циципасом из Греции, который выиграл оба своих матча, а Медведев – с Александром Зверевым из Германии.