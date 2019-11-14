Рафаэль Надаль: Медведев играл в третьем сете намного лучше меня

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал победу над Даниилом Медведевым из России (6:7 (3:7), 6:3, 7:6 (7:4)) в матче второго тура группового этапа итогового турнира года Nitto ATP Finals в Лондоне.
По ходу третьего сета 33-летний испанец ушел с матч-бола при счете 1:5 в третьем сете, после чего перевернул игру и вырвал победу на тай-брейке.
«Мне очень повезло, – приводит слова Надаля официальный сайт ATP. – Обидно за Даниила. В третьем сете он играл намного лучше меня. Это один из таких дней, один из тысячи дней, когда ты побеждаешь».
В заключительном туре в пятницу Надаль сыграет со Стефаносом Циципасом из Греции, который выиграл оба своих матча, а Медведев – с Александром Зверевым из Германии.
В Бостоне погас свет – и Бобровский поплыл… В девяти матчах среды на лед вышли 13 россиян, но один из самых высокооплачиваемых – Илья Ковальчук с годовым окладом 6,25 млн долларов остался в запасе. 13.11.2019 12:30 Хоккей Славин Виталий Сергей Толчинский: Видео нашей драки со «Спартаком» до сих пор в интернете гуляет Форвард ЦСКА – о противостоянии с красно-белыми, Кубке Германии и своем увлечении теннисом. 13.11.2019 15:30 Хоккей Кузютина Елена Момент истины для Туктамышевой. Чего ждать от китайского этапа Гран-при В пятницу в Чунцине стартует вторая половина отборочной серии Гран-при-2019. Теперь борьба за места в финале обострится до предела и пойдет без права на ошибку. 07.11.2019 20:30 Фигурное катание Тигай Лев Вячеслав Чанов: Никто не заставит Акинфеева вернуться в сборную Известный в прошлом голкипер, воспитавший для ЦСКА Игоря Акинфеева, прокомментировал слухи о том, что 33-летний армеец может возобновить выступления за сборную на Евро-2020. 13.11.2019 10:00 Футбол Августин Александр Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий У Кузнецова украли хет-трик, у «Вашингтона» – победу Видеотехника в этот вечер сыграла против Ови и Ко. Подарила гол «Аризоне», который поначалу никто не заметил. А в овертайме отменила шайбу уже отплясывающих победный танец хозяев. В итоге «Кэпиталз» уступили по буллитам 3:4, но лидерство в общей таблице НХЛ сохранили. 12.11.2019 09:30 Хоккей Славин Виталий Забит сокрушил американца, а Нурмагомедов досрочно проиграл немцу. Что было на турнире UFC в Москве В Москве на «ЦСКА Арене» состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163, в рамках которого выступили 13 россиян. 10.11.2019 02:30 ММА Ващенко Сергей Карен больше не «Мастер». Хачанов проиграл в Париже и покинет топ-10 Карен Хачанов не сумел защитить титул на турнире серии «Мастерс» в Париже. Во вторник во втором раунде он уступил немцу Ян-Леннарду Штруффу и теперь выпадет из топ-10 рейтинга. 29.10.2019 20:00 Теннис Мысин Николай Щербакова – в финале Гран-при. Туктамышеву не пустили судьи На турнире в Китае Анна Щербакова одержала уверенную победу и вышла в финал Гран-при. Елизавета Туктамышева в борьбе за серебро уступила японке Сатоко Мияхаре. 09.11.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев