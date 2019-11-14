Стефанос Циципас: Зверев вдохновил меня на пути к топ-10 - Советский спорт
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14 ноября 2019 15:02ТеннисЛипкин Антон

Стефанос Циципас: Зверев вдохновил меня на пути к топ-10

Грек одержал вторую победу на итоговом турнире года в Лондоне.

Шестая ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал победу над Александром Зверевым из Германии (6:3, 6:2) в матче второго тура группового этапа итогового турнира года Nitto ATP Finals в Лондоне.

«Я всегда нахожу дополнительную мотивацию и дополнительную причину хорошо сыграть в матчах с топ-игроками, – приводит слова 21-летнего грека официальный сайт ATP. – Я считаю, что Саша также входит в элитную группу. Он здорово выступает в последние годы.

Некоторым образом он меня вдохновил на пути к первой десятке. Так что в какой-то мере я многим ему обязан. Он показывает хороший теннис».

Напомним, в первом туре Циципас нанес поражение Даниилу Медведеву из России. Таким образом, он досрочно обеспечил себе выход в полуфинал.

В третьем круге Циципас сыграет с Надалем, а Зверев – с Медведевым.

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