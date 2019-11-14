Александр Зверев: Циципас провел фантастический матч, а я сыграл плохо Зверев проиграл Циципасу на итоговом турнире года в Лондоне.

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Седьмая ракетка мира Александр Зверев прокомментировал поражение от Стефаноса Циципаса из Греции (3:6, 2:6) в матче второго тура группового этапа итогового турнира года Nitto ATP Finals в Лондоне.

«Он провел фантастический матч, – приводит слова 22-летнего немца официальный сайт ATP. – А я сыграл очень плохо. На этом уровне так все и заканчивается, когда кто-то играет здорово, а ты не показываешь свой максимум. К тому же, корт и условия здесь отлично ему подходят».

Напомним, Циципас, одержавший две победы, обеспечил себе выход в полуфинал. В заключительном туре он сыграет с Рафаэлем Надалем из Испании, а Зверев – с Даниилом Медведевым из России.