Надаль взял верх над Циципасом и лишил Медведева шансов на выход в полуфинал Итогового турнира АТР Испанский теннисист Рафаэль Надаль победил грека Стефаноса Циципаса в матче третьего тура Итогового турнира ATP.

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Встреча продолжалась 2 часа 55 минут и завершилась победой испанца со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 7:5. За время матча Надаль шесть раз подал навылет, реализовал два брейк-пойнта из девяти и допустил три двойные ошибки. На счету его соперника 11 эйсов, а также три двойные ошибки.

Для выхода в полуфинал турнира Надалю необходимо, чтобы россиянин Даниил Медведев обыграл в матче третьего тура немца Александра Зверева.

Отметим, что ранее в полуфинал пробились швейцарец Роджер Федерер, австриец Доминик Тим и грек Стефанос Циципас.