Циципас обыграл Федерера и вышел в финал Итогового турнира АТР Греческий теннисист Стефанос Циципас взял верх над швейцарцем Роджером Федерером в полуфинальном матче Итогового турнира АТР.

Загрузка...

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты и завершилась победой грека со счетом 6:3, 6:4. За время матча Циципас шесть раз подал на вылет, реализовал три из четырех брейк-пойнта и допустил три двойные ошибки. На счету его соперника три эйса и один реализованный брейк-пойнт из 12.

В финале турнира Циципас встретится с победителем другого полуфинала, в котором между собой сыграют австриец Доминик Тим и немец Александр Зверев.