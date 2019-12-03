Карен Хачанов: В матче «Зенит» – «Спартак» все было на уровне АПЛ

У Косторной – золото, они с Загитовой – в финале Гран-при. А Кихира струсилаНа последнем этапе серии Гран-при в Саппоро Алена Косторная и Алина Загитова заняли первое и третье места. Обе вышли в финал, где выступят четыре россиянки.23.11.2019 14:30Фигурное катаниеТигай Лев
Миронова – чемпион. Среди тех, кто промазал три разаНа первом этапе Кубка мира в Эстерсунде лучший результат из россиянок в женском спринте показала Светлана Миронова. С тремя промахами она заняла 15-е место.01.12.2019 20:00БиатлонТигай Лев
Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке ДэвисаВ первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу.18.11.2019 23:15ТеннисМысин Николай
Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка ДэвисаПервый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год.25.11.2019 21:00ТеннисМысин Николай
Алена Идеальная. Косторная разгромила Загитову и Кихиру с мировым рекордомВ Японии стартовал заключительный этап Гран-при. Короткую программу в блестящем стиле выиграла Алена Косторная. Алина Загитова – лишь четвертая.22.11.2019 14:00Фигурное катаниеТигай Лев
Репетируем Пекин-2022. Косторная с Загитовой в Японии против КихирыНа последнем этапе Гран-при в Саппоро нас ждет интереснейшая борьба трех фигуристок экстра-класса: двух российских и одной японской.21.11.2019 19:30Фигурное катаниеТигай Лев
«На нас объявили охоту». Фанат «Спартака» – о задержаниях в ПитереПоездка болельщиков «Спартака» на матч против «Зенита» в Санкт-Петербург оказалась совсем не веселой. 02.12.2019 19:00ФутболАнисимов Вадим
Воробьеву – «пятерка». «Магнитка» проиграла пять матчей подрядОбзор игрового дня КХЛ от «Советского спорта». 28.11.2019 22:00ХоккейДомрачев Владислав
«Попала в ажиотаж». А надо было в мишень: россияне провалили первую гонку сезонаВ шведском Эстерсунде с сингл-микста стартовал первый этап Кубка мира.30.11.2019 16:30БиатлонЧикирис Олег
Кто умнее, Кокляев или Емельяненко? Спортсменов проверили на знания школьной программыУчастникам боксерского поединка устроили интеллектуальный баттл.27.11.2019 19:00БоксУсачев Владислав