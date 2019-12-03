Карен Хачанов: В матче «Зенит» – «Спартак» все было на уровне АПЛ «Зенит» победил «Спартак» в 18-м туре премьер-лиги.

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Российский теннисист Карен Хачанов рассказал о впечатлениях от матча 18-го тура премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» (1:0) на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Картинка – топ. Европейский уровень. В России научились снимать спорт уже давно. Аплодирую режиссерам.

В РПЛ не самые большие скорости, но конкретно в этом матче все было на уровне АПЛ, Ла Лиги и других топ-чемпионатов», – написал Хачанов в инстаграме.

Напомним, единственный гол в матче в свои ворота забил защитник красно-белых Илья Кутепов.

Отметим, что по признания самого Хачанова, он является поклонником испанского футбола.