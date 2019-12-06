Возняцки объявила о завершении карьеры после Australian Open-2020 Датчанка является победительницей Открытого чемпионата Австралии 2018 года.

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Датская теннисистка Каролин Возняцки объявила о том, что в скором времени завершит свою профессиональную карьеру.

– Я объявляю, что уйду из профессионального тенниса после Открытого чемпионата Австралии в январе. Это решение не связано с моим здоровьем, – написала Возняцки на своей странице в Instagram.

В данный момент она занимает 37-е место в рейтинге WTA. В этом году она не выиграла ни одного турнира.

В своей карьере 29-летняя датчанка победила в 33 турнирах WTA, из которых 30 – в одиночном разряде. В 2010 и 2011 годах она становилась первой ракеткой мира.